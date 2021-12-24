Мнение: О возможном сценарии применения хим.оружия на Донбассе

О возможном сценарии применения хим.оружия на Донбассе.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина заявил о подготовке на востоке Украины провокаций с использованием химического оружия.

По имеющимся данным, в страну из-за рубежа сначала был доставлен антидот от ботулотоксина, а затем и сам ботулотоксин в 40-миллиметровых контейнерах, пригодных для сброса с дронов или баллистического огня из соответствующих огневых средств. Вещество является преимущественно контактным и вызывает паралич. Стоит ли напоминать, что химическое оружие запрещено ООН? Думаем, нет. Но это еще не все. Еще сообщается о прибытии в Мариуполь 300 килограммового контейнера с бензоксазепином, раздражающим газом аэрозольного действия.

А теперь сопоставим эти и так красноречивые факты с еще рядом моментов:

1. Запад регулярно был замечен в провокациях с боевыми отравляющими веществами. Знаменитая пробирка Колина Пауэлла, множественные художества, в т.ч. с использованием "белых касок" в Сирии: Восточная Гута, Хан Шейхун, Дума. Два года они даже пытались провернуть что-то подобное около Мариуполя, но были раскрыты разведкой ДНР. Причем всегда травили именно "своих" и обвиняли противоположную сторону.

2. В Авдеевку и Приазовское прибыли около 120 американских наемников, которые, процитируем: "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах". Вы понимаете, что это значит. ВСУ и сами беззастенчиво прикрывались своими же мирными жителями, что уж думать об иностранных наемниках. Которые, внимание, не подчиняются никому из украинской армии, а только неким специальным людям. Заметьте, речь идет не об инструкторах, а непосредственных комбатантах. Выводы вполне прозрачны.

3. ДНР и ЛНР внезапно стали крайне интересны западным журналистам. Видимо, они хотят заранее быть на месте и освещать все под нужным углом. Так, в декабре заявки подали следующие агентства: NBC News(США), Sky News(Британия), CBC Radio-Canada(Канада), Financial Times(Британия) и Associated Press(США). Такого наплыва иностранной прессы на Донбассе не было с июля 2014 года.

4. Еще в понедельник (т.е. до заявления Шойгу) в повышенную боевую готовность были приведены силы быстрого реагирования НАТО (примерно 40 000 человек), а так же силы специального назначения и логистики.

Все это в сумме говорит о том, что грядет серьезная провокация, где застрельщиками выступят наемники, например стреляя по мирным жителям и провоцируя ответные потери для втягивания сторон в конфликт, после чего, если (а точнее когда) ВСУ начнут терпеть поражение – применят (скорее всего против них же) хим.оружие, обвинив во всем республики и Россию. Либо спровоцируют гуманитарную катастрофу, произведя слив отравляющих веществ в Северский Донец и таким образом отравив питьевую воду в республиках. После чего, опять таки, обвинив во всем Россию, начать ликвидировать ситуацию "всем миром" под эгидой ООН (и "нужных" миротворцев).

https://t.me/c/1299018745/248431 – цинк

Описываемя схема по сути не нова. Примерно в таком виде она использовалась в Сирии, где курируемые США структуры, в том числе и "Белые каски", в условиях подготовки наступательных операций САА или во время их проведения, осуществляли провокации с хим.оружия в интересах ослабления давления на террористические группировки, создавая условия для введения дополнительных санкций или даже прямых ракетных ударов по Сирии. Так как нарратив был уже сформирован, не было особой нужды даже придавать минимальную правдоподобность обвиненим в адрес Асада и той же России. Даже когда провокации вскрывали эксперты ОЗХО, руководство фактически заставляло подгонять отчеты под политические задачи или просто затыкало рот слишком говорливым экспертам.

Нет никаких оснований полагать, что такой сценарий не может быть применен на Украине, тем более, что за ситуацией на Украине стоят те же силы, которые стояли за организацией агрессии против Сирии. Пушилин сегодня достаточно смешно заявил, что надеется, что Украина не пойдет на использование химического оружия на Донбассе. Разумеется, решения о таких провокациях принимают не на Украине и если такое решение будет принято, то применение кустарного хим.оружия будет произведено, безотносительно издержек, в интересах достижения оперативно-тактических или даже стратегических целей (в зависимости от кол-ва жертв и масштаба применения).

Тут стоит также напомнить, что провокация с Малазийским "Боингом" произошла аккурат в период нарастания наступательной операции ВСУ с целью ликвидации ДНР и ЛНР, чтобы затруднить реакцию России по защите народных республик.

* * *

Относительно переговоров по гарантиям России.

США сегодня заявили, что от открытых публичных переговоров они отказываются, прямого ответа давать они не будут, переговоры состоятся только в январе, после консультаций в сателлитами, при этом заранее дают понять, что часть российских условий неприемлемы.

Де-факто, США явно выбрали тактику затяжки времени и формалистической профанации. Они видят, что РФ хочет получить ответ "да" или "нет" как можно быстрее. Поэтому резонно уклоняются от этой вилки решений, выигрывая дополнительное время для укрепления своих позиций на украинском направлении на случай возможной активизации маневренных боевых действий на Донбассе и не только.

* * *

И еще.

СБУ обвъявило https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-oholosyla-pidozru-kerivnyku-rosiiskoi-viiskovoi-kompanii-vahner-komanduvav-boiovymy-diiamy-proty-syl-ato-pid-debaltsevym о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" в том, что неназванный ее руководитель (читай, полковник Уткин), был одним из руководителей разгрома всей Дебальцевской группировки ВСУ. Градус величия "неназванного полковника Уткина" стремится уже к галактическим масштабам. Теперь на его счету еще и фактический разгром части нескольких бригад ВСУ. Само собой, "уведомить его о подозрении" будет решитльно невозможно, если он на раз громит украинские бригады.

На фоне заявлений западной прессы о похождениях ЧВК "Вагнер" в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Венесуэле и т.д., Украина тут явно пытается пристроиться в обоз пропагандистской колонны, которая по сути является бесплатной рекламой для "Вагнера", который превратился просто из одной из многих ЧВК в самый известный мировой бренд на рынке приватизированной войны, ну кроме разве что Blackwater/Academi и ее последующих итераций. Теперь в портфолио записали еще и разгром ВСУ под Дебальцево.

А потом те же французы удивляются, почему их гонят ссаными тряпками из Мали и приглашают "одного из руководителей разгрома ВСУ под Дебальцево".

Главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространило Министерство иностранных дел Франции. «Мы, международные партнёры, приверженные поддержке Мали и её народа… решительно осуждаем размещение наёмников на малийской территории», — говорится в заявлении.

https://russian.rt.com/world/news/942239-evropa-mali-vagner – цинк

Собственно, СБУ как бы говорит, что катастрофа ВСУ под Дебальцево состоялась потому, что там в том числе действовало ЧВК. При этом, как известно, на стороне ВСУ в ходе войны также действовали американские ЧВК ("Greystone", "GreenGroup" и т.д.). Но они почему-то громких военных успехов в ходе интенсивной фазы боевых действий не добились, котлов не организовывали. А вот тут пришел "Вагнер" и сделал ВСУ ата-та.

В итоге получается, что раскучивая нарратив о том, что "Вагнер" разбил ВСУ под Дебальцево, СБУ с одной стороны принижают ВСУ (регулярные вооруженные силы по сути уступили ЧВК), а с другой стороны фактически занимаются пиаром Уткина. В целом, яркий пример идиотизма украинской пропаганды.

—