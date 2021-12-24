 

Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО

24.12.2021, 4:34, Новости дня
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США после холодной войны решили строить новую империю, сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».

Горбачев сказал, что в РФ сначала вяло реагировали, а потом решило «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».

Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов РФ и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.

Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».



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