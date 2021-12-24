Ассанж захотел обжаловать решение британского суда об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении обжаловать в британском Верховном суде постановление Высокого суда Лондона об экстрадиции в США, сообщила его невеста Стелла Моррис.

Сейчас прошение рассматривается в Высоком суде. Моррис не знает, сколько это займет времени, но ожидается, что суд вынесет решение «не раньше третьей недели января», передает РИА «Новости».

Напомним, суд Лондона в 2021 году удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Далее дело попадет в Вестминстерский магистратский суд, а уже оттуда министру, которые будет принимать решение об экстрадиции.