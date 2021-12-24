 

AMD перейдет на архитектуру Zen 4

24.12.2021, 4:30, Новости дня
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Компания AMD все еще планирует выпустить новые процессоры на архитектуре Zen 3, но в ближайшей перспективе все-таки переход на Zen 4. Об этом сообщил технический директор производителя чипов Марк Пейпермастер.

По его словам, первый процессор с ядрами Zen 4 выйдет в свет в третьем квартале будущего года. В чем преимущества четвертого поколения над третьим, директор не рассказал, но посоветовал внимательно следить за новостями, так как представители компании постепенно будут подкармливать общественность информацией.

Пока же AMD готовится к официальной презентации процессоров серии Ryzen 6000. Мероприятие намечено на 4 января. Там будут ядра Zen 3 и технология 3D V-Cache, утверждает Пейпермастер.



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