 

Инсайдер рассекретил теххарактеристики и цены на Xiaomi 12

24.12.2021, 4:30, Новости дня
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Еще до проведения официальной презентации новых смартфонов Xiaomi 12 один из китайских инсайдеров полностью рассекретил и технические характеристики мобильных гаджетов, и цены на них.

Базовая модель в данной линейке выйдет с экраном на 6,28 дюйма по диагонали. Разрешение картинки здесь составит 1080 на 2400 пикселей. Частота кадров – 120 Гц. В конструкции использован процессор Snapdragon 8 Gen 1. Здесь также установят аккумулятор емкостью 4500 мАч, к которому прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 67 Вт. Плюс покупателю предложат беспроводную зарядку на 30 Вт.

Минимальная цена смартфона при самой скромной комплектации – 581 доллар США. С оперативной памятью 12 Гб и накопителем на 256 Гб – 690 долларов.



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