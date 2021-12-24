 

Тушить пожары в селах Черкасской области будет команда монахинь – ГСЧС

24.12.2021, 4:20, Новости дня
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Ее открыли 22 декабря в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины (Черкасская область).

Отмечается, что на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев – игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

“Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут жители семи сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 км”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что добровольцы перед службой прошли специальные учения. В частности, они “отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим”.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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