 

Euronews – ВОЗ призывает вакцинировать против «омикрона» даже переболевших COVID-19

24.12.2021, 4:16, Новости дня
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Новый штамм «омикрон» уже в ближайшее время может стать доминирующим в Европе, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Её эксперты призывают вакцинироваться даже тех, кто ранее уже переболел COVID-19, рассказала в интервью Euronews Кэтрин Смоллвуд, старший сотрудник Европейского отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: через несколько недель «омикрон» будет доминировать в большей части европейских стран и может стать главным штаммом коронавируса, вызывающего COVID-19 во всём регионе. Гость Euronews — Кэтрин Смоллвуд, старший сотрудник Европейского отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. 

КЭТРИН СМОЛЛВУД, старший сотрудник Европейского отделения ВОЗ: Мы ожидаем потенциальное пятикратное увеличение риска повторного заражения «омикроном» по сравнению со штаммом «дельта», который также продолжает циркулировать. Но мы также видим, что вакцины во многих случаях помогают предотвратить тяжёлые формы заболевания COVID-19, в том числе вызванного омикрон-штаммом. 

Она предупреждает о необходимости прививок и для людей, переболевших ковидом — потому что, по её словам, они недостаточно защищены от нового штамма. 

КЭТРИН СМОЛЛВУД: Чтобы положить конец пандемии — или, по крайней мере, максимально сократить её, — мы также должны индивидуально продолжать принимать меры по предотвращению инфекций. И кроме того, правительства также должны будут проводить политику по стабилизации и прекращению распространения вируса, вызывающего COVID-19, при помощи разных мер: тестирования, отслеживания контактов, раннего выявления случаев заболевания, социального таргетинга при увеличении числа случаев заражения. 

Государства ЕС адаптируют свои стратегии к меняющейся ситуации. Так, в Париже отменили городские мероприятия по празднованию Нового года, Германия вернула ограничения на численность участников частных вечеринок и закрыла ночные клубы. А Нидерланды ввели локдаун на Рождество. 

Дата выхода в эфир 22 декабря 2021 года.



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