CNN – опасения никуда не делись — Путин с нетерпением ожидает переговоров с США

На ежегодной пресс-конференции российский президент вновь обратил внимание на то, что, по его мнению, расширение Североатлантического альянса на восток представляет опасность для его страны. Вместе с тем Владимир Путин отметил, что рассчитывает на результативность предстоящих переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Рады, что вы снова с нами. Президент РФ Владимир Путин проводит свою пресс-конференцию, приуроченную к концу года, перед лицом возобновлённой агрессии против Украины, которая вызывает беспокойство у западных стран. Вы сейчас наблюдаете прямое включение. С подробностями на прямой связи из Москвы корреспондент CNN Мелисса Белл.

Мелисса, Путин только что затронул тему Украины. Что он сказал?

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Кристин, мы слушали пресс-конференцию Владимира Путина, и буквально только что он говорил о том, что происходит на Украине. Мы ждали, когда он затронет конкретно этот вопрос. И вот что мы только что услышали.

Владимир Путин напомнил о событиях 2014 года и высказался в защиту аннексии* Крыма, объяснил, что РФ не вмешалась бы, если бы, по его словам, русскоговорящие жители Донбасса, востока страны, не нуждались бы в защите. Владимир Путин также говорил о том, что происходит сейчас.

Более того, он заявил, что расширение НАТО на восток — об этом же он говорил несколько дней назад на встрече Минобороны, — стало бы прямой угрозой РФ и что РФ не может оставить это без внимания. Он также упомянул о том, что в Москве опасаются нового нападения на Донбасс внутри Украины.

Кроме того, он прокомментировал информацию, которая появилась несколько дней назад, о возможных переговорах между Россией, Соединёнными Штатами и НАТО. Они могут состояться уже в январе, Кристин. Владимир Путин пояснил, что опасения никуда не делись. Но вместе с тем он отметил позитивные сигналы, поступающие из Вашингтона, и заявил, что с нетерпением ждёт эти переговоры. Кристин?

С нами на связи была Меллиса Белл. Мы, как и вы, продолжим следить за ситуацией.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).