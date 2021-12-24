Мнение: Техническое. 23.12.2021

О технических моментах.

1. Новогодняя амнистия в блоге как обычно пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Расстрельные подвалы ненадолго опустеют и желающие посмотреть, что было бы, если бы в блоге не было модерации, смогут сами оценить эту прелесть в январе-феврале, покуда большинство рецидивистов не проявит себя должным образом и не отправится туда, где им и надлежит быть.

2. За 2021-й год с 1 января по 22 декабря модератором (при моем небольшом участии) отправлено в расстрельный подвал 2031 аккаунт (не считая спам-аккаунтов просивших прислать денег). Сколько в среднем сутки было забаненых, можете подсчитать сами. Желающие поблагодарить модератора за год неблагодарной работы по чистке авгиевых конюшен комментариев, могут как обычно сделать это с помощью доната. Все собранные средства будут переданы модератору на продовольственные карточки и билеты в санаторий для поправки здоровья и восстановления нервных клеток – в отличие от меня он то как раз читает большую часть комментариев, а это прямо скажем удовольствием не для слабых духом. Засылать донаты можно по этим реквизитам https://colonelcassad.livejournal.com/3738139.html (желательно указывать – "Для модератора" или "На массовые расстрелы врагов народа").

3. Относительно такой волнующей многих темы "Главный флудер 2021", то модератор подобьет статистику по лидерам топ-10 или топ-20 и мне перешлет. Где-то числа 30-31 выложу. Это ни в коем случае не призыв устраивать финишный спурт в комментариях. в последних числах декабря. Напоминаю забывчивым, что более 5 комментариев 1-го уровня в одном посте ведет к бану.

4. Ежегодная подборка "Тоталитарных календарей" выйдет завтра. Так что желающие распечатать товарища Сталина или товарища Дзержинского, чтобы повесить дома или на работе на самое видное место, обделены не будут.

5. Все присланные письма от читателей (коих накопилось немало) постараюсь разобрать до конца года. Все что интересного прислали (горшочек не вари), постараюсь посмотреть, прочитать и выложить. Если я вам по каким-то причинам не ответил, значит просто не успел или руки не дошли. Писем много – я один.

6. Это же касается обещанных материалов – заключительной выжимки из мемуаров несостоявшего карателя Петрограда Кириенко, фрагментов из 7-томника "Падение царского режима", а также обещанного материала о моем отношении к так называемой "повесточке" и животрепещущему вопросу "Ты за BLM или против". Также, должны по идее выйти подведения итогов по войнам в Йемене и Сирии. Ну и некие общие итоги возможно будут.

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