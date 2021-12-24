 

Болгары шантажировали азербайджанцев интимными видео

24.12.2021, 3:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила международную преступную группировку, которая шантажировала граждан интимными видео. От действий шантажистов пострадали 200 человек, преступники арестованы.

По фактам в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям «Требование крупной суммы денег с угрозой распространения информации, позорящей пострадавших и их близких родственников, со стороны организованной группы» и «Повторное получение компьютерных данных с использованием технических средств» УК Азербайджана.

Была создана следственная группа, осуществлены комплексные следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение отдела общественных связей СГБ.

По версии следствия, шантажисты при помощи фейковых аккаунтов в Facebook, совершая видеозвонки на аккаунты различных граждан страны, совершали действия, побуждавшие их к поведению интимного характера, и снимали видео экрана с изображением как звонившего, так и принимавшего звонок. После чего показывали эти кадры жертвам в мессенджерах, требуя перевести крупные суммы на счета в зарубежных банках.

В результате следственных мероприятий были получены IP-адреса и другие абонентские данные, через которые члены действующей за рубежом преступной группы подсоединялись к Сети. Было установлено 32 человека, входящих в эту преступную сеть. Оказалось, что от преступных действий, продолжавшихся на основе технических следов и денежных переводов, пострадали более 200 граждан Азербайджана.

Выяснилось, что организаторы этих преступных действий находятся в Болгарии. Совместно с болгарскими правоохранительными органами в области Силистра этой страны на адресах были проведены обыски, допросы и другие интенсивные следственные мероприятия.

Организаторы, исполнители и посредники преступных действий были пойманы на месте преступления с поличным. Было изъято большое количество компьютеров, мобильных телефонов и прочего технического оборудования, содержащих доказывающие шантаж граждан Азербайджана и других государств видеоматериалы, голосовые сообщения и переписки, которые были приобщены к материалам расследуемого СГБ уголовного дела.

Граждане зарубежного государства были привлечены к уголовной ответственности. Суд принял решение об их аресте.

Ранее новую схему мошенничества с применением шантажа вскрыли в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / США и Германия скоро объявят о решении по “Северному потоку – 2”

10.12 / Эксперты увидели недостатки в планах создания госоператора для аренды квартир

03.10 / В Самаре запущен «Центр экспериментов в космосе»

10.08 / Эксперты рассказали, как одним махом освободить много места на смартфоне

25.06 / Минздрав Белоруссии предупредил об угрозе здоровью жителей Минска из-за плохой воды

14.02 / Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

04.10 / Мнения: Новая РФ появилась в муках октября 1993 года

22.12 / У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото

23.01 / В ООН призвали власти Беларуси освободить политзаключенных

03.11 / В Париже задержали мужчину с мачете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика