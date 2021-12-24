 

Санду не ответила на письмо лидера Приднестровья

24.12.2021, 3:50, Новости дня
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Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщил, что направил письмо президенту Молдавии Майе Санду, но ответа не получил.

Красносельский сказал, что направил письмо 2 декабря через миссию ОБСЕ. Он попросил «все-таки побыстрее назначить политического представителя» для формата «5+2» по приднестровскому урегулированию (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) и «созвать данный формат». Ответа он «не получил, и заинтересованности пока нет», передает РИА «Новости».

Лидер Приднестровья заявил, что существующая «повестка требует обсуждения». «Это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей», – сказал он. Как полагает Красносельский, «надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий». ПМР собирается «обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат «5+2» состоялся в следующем году».

Напомним, Красносельский победил на прошедших в декабре выборах главы непризнанной республики. Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, которая должна была наблюдать за выборами. Также въезд запретили председателю Ассоциации НОМ Александру Броду и представителю Общественной палаты РФ Владимиру Журавлеву.



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