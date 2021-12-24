 

Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине

24.12.2021, 3:50, Новости дня
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».

В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.

Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.

В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.



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