 

Мнение: Идеальный кандидат

24.12.2021, 3:46, Разное
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Наш зиц-президент Медведев на онлайн-встрече с представителями политических движений и партий стран Латинской Америки сообщил, что риски новых волн коронавируса существуют и крайне вероятны, а потому важнейшим вопросом является масштабная вакцинация всех граждан на всех континентах.

В свете некоторых слухов о том, что Медведев может стать преемником нынешнего руководителя ВОЗ его заявления на околомедицинскую тему (кстати, неоднократные), которые выходят далеко за национальные рамки, в каком-то смысле такие слухи подтверждают.

При этом риторика Медведева полностью соответствует текущему курсу на установление глобальной фашистской диктатуры. Механизм отработан: «волны» коронавируса становятся угрозой, причем неважно даже, насколько реальной. А потому необходимы превентивные меры — тотальная вакцинация. Медведев идет даже дальше нынешнего руководства ВОЗ, не ставя никаких планок. «Всех граждан на всех континентах». Это ж какие перспективы.

Кстати, с технологической точки зрения ничего особо нового. Ровно так же раскручивали международный терроризм. Неведомый никому до сих пор зверь, борьба с которым была и прекрасным бизнесом, и инструментом продвижения политики — как национальной разных стран, так и на глобальном уровне. Теперь место одной несуществующей страшилки заняла другая. Остальное осталось тем же.

В общем-то, заслужил Медведев. Послушный, управляемый, безликий. С нулевой результативностью на всех постах. Идеальный директор ВОЗ.

Источник: Эль Мюрид



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