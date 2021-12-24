США вместе с НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности – посол Салливан

“Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий и с президентом [Джо] Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс, – отметил дипломат. – Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам”.

Журналист издания спросила Салливана, готовы ли США и НАТО предоставить Москве юридически обязывающие гарантии безопасности, чего требует российский президент Владимир Путин.

“США не готовы просто взять и подписать эти документы… Я надеюсь и ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна сторона требует гарантий. НАТО, Соединенные Штаты и другие страны будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая, как я уже сказал, на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир. Но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами готовы к диалогу и с нетерпением ждут этого разговора”, – резюмировал американский посол.

В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по “гарантиям безопасности” в январе 2022 года.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

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