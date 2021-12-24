 

1+1 – украинские монахини будут тушить пожары в огнеупорных рясах

24.12.2021, 3:30, Новости дня
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В Свято-Троицком Матронинском женском монастыре в Черкасской области Украины организовали добровольную пожарную команду, состоящую из игуменьи и монахинь. Как передаёт «1+1», женщины прошли двухнедельное обучение у спасателей и получили от пожарных специальный автомобиль и форму. Однако носить они будут лишь куртки, которые будут надевать на огнеупорные рясы.

Бороться с огнём, не снимая монашеской рясы: в Свято-Троицком Матронинском монастыре в Черкасской области организовали добровольную пожарную команду. Двухнедельное обучение у спасателей прошли две монахини и игуменья. Они получили от пожарных специальный автомобиль и форму. Однако носить они будут лишь куртки, которые будут надевать на огнеупорные рясы. Они будут тушить пожары в девяти сёлах общины.

ЖЕНЩИНА: Ну вот как-то так и будет.

ЖЕНЩИНА: Когда мы выезжали на учения, разматывали рукава с брандспойтами, с полным напором воды. Действительно, было холодно, погода такая, как сейчас, мокро, холодно, но это было интересно, на энтузиазме, на инициативе.

АЛЕКСАНДР ЕВПАК, заместитель руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области: Ближайшая государственная пожарная часть находится на расстоянии в 18 километров отсюда. Это увеличивает время прибытия, поэтому эта команда поможет нам беречь людские жизни и имущество. 

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.  



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