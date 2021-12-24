«Здравоохранение — национальная скрепа Англии»

Как вакцины в Великобритании справляются с омикроном, объясняет журналист Аркадий Островский.



Очередь из машин скорой помощи возле здания Королевского госпиталя в Лондоне, 20 декабря 2021 года. Фото: Hasan Esen / Anadolu Agency via Getty Images

Новый штамм коронавируса, омикрон, распространяется по планете с рекордной скоростью. Его обнаружили уже как минимум в 89 странах. Наиболее серьезный удар пришелся на Великобританию, где сейчас фиксируется самый высокий показатель числа заболевших в сутки — более 90 тысяч. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе для предотвращения перегрузки системы здравоохранения. Власти Великобритании разделились на сторонников ограничительных мер и их противников. Борис Джонсон отложил принятие решения об ограничениях до получения новых данных о числе тяжелых случаев, связанных с омикроном. При этом 80% жителей страны полностью привиты от COVID-19, что может снизить число тяжелых и смертельных случаев.

Журналист британского издания The Economist Аркадий Островский рассказал «Новой газете» о том, как Великобритания переживает очередную волну эпидемии.

Аркадий Островский

журналист британского издания The Economist

— Что планируют делать власти страны сейчас? Будут ограничения, как в 2020 году?

— Я не думаю, что Борис Джонсон хочет введения ограничений. Правительство уже ввело рекомендательные меры. Никого ни в чем не ограничивают. Советуют воздержаться от ненужных социальных связей и работать из дома. Отменять рождественские празднования никто не собирается. Более того, Джонсон вчера объявил, что ограничений до Рождества вводиться не будет.

— Как этот вирусный кризис отразится на премьер-министре?

— Для Джонсона сейчас вводить ограничения — самый жуткий сценарий. Я думаю, у него даже нет такой политической возможности. Его просто снесут. Во-первых, он обещал, что это Рождество будет нормальным по сравнению с предыдущим. А во-вторых, у него нет морального права и политического капитала для таких решений из-за череды скандалов. В СМИ есть информация том, как Джонсон посещал вечеринки на Даунинг-стрит, когда действовали строгие ограничения. Это важная история про лицемерие и двойные стандарты, которые в Англии воспринимаются очень негативно. Когда кабинет [министров] нарушает собственные правила, это вызывает яростную реакцию в обществе.

— Что сейчас происходит с общественной жизнью в Великобритании?

— Рост [заболевших] такой стремительный, что экономика может не справиться с сокращением рабочей силы. Я думаю, что в ближайшее время могут начаться перебои в различных сферах общественной жизни.

Сегодня я купил билеты в оперу на 28 декабря, и ее отменили, потому что некому играть.

Это показывает, что заболело большое количество людей, которые должны самоизолироваться. И соответственно, они не могут выйти на работу — это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема. На данный момент мы не понимаем, как много будет тяжелых случаев, из-за лага [инкубационного периода] в две недели.

Пассажиры лондонского метро в час пик, 20 декабря 2021 года. Фото: Victoria Jones / PA Images via Getty Images

— В чем, на ваш взгляд, главная опасность сложившейся ситуации?

— Главная проблема заключается в нагрузке на систему здравоохранения. Если врачи не справляются с наплывом пациентов, тогда возникает ужасная проблема выбора между тяжелым и самым тяжелым пациентом. Так было в Италии в прошлом году — это тяжелейшая социально-политическая проблема.

— Как Великобритания борется с новым штаммом?

— Английское правительство пошло путем немедленной добавочной вакцинации. На это есть ресурсы, инфраструктура и организационные возможности. Это позволяет делать эффективная централизованная система национального здравоохранения. У привитых риск развития серьезных заболеваний сильно снижается, хоть количество заболевших и продолжает расти. Люди активно прививаются каждый день.

— С чем вы связываете успешную кампанию по вакцинации?

— С доверием. С доверием к правительству, с ощущением гражданской общности. Мы вместе через это прошли, и этот опыт объединяет. Национальная система здравоохранения в Англии имеет почти что религиозную форму. Здравоохранение — один из главных реформированных институтов после Второй мировой войны. В Англии это основа справедливости, легитимности и социального равенства. В российском понимании здравоохранение — национальная скрепа Англии. И когда COVID атаковал эту систему, люди стали охранять и беречь свою общенациональную ценность. Все соблюдали меры предосторожности, чтобы предотвратить сверхнагрузку на врачей. Поэтому здесь даже не думали об отказе от вакцинации. Как только появилась возможность, люди организованно стали прививаться.

— Ощущается ли в обществе напряжение из-за сложившейся ситуации?

— Нет. Смертность же низкая. Это вопрос не количества инфицированных, а тяжести заболевания. Вот у моих детей тест положительный, они сидят пять дней дома. Люди не тяжело болеют, пока что нет серьезной нагрузки на систему здравоохранения. Это все результат вакцинации (81% англичан привиты двумя компонентами, а 47% — тремя).

Конечно, если бы умирало по тысяче человек в день, то настроение было бы совершенно другое. А пока все как обычно — рестораны открыты…

Разве что народу стало поменьше.

— Как вы сами относитесь к идее ужесточения ограничений?

— Нужно смотреть на то, какова тяжесть заболевания. Я не уверен, что ограничительные меры будут эффективны при такой скорости распространения вируса. Даже закрытие границ бессмысленно из-за скорости распространения.

Пустой ресторан в районе Сохо, Лондон. Фото: Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

— Как в Англии с тестами на COVID?

— Тесты бесплатные. Их раздают в аптеках, учебных учреждениях, просто на улице. Если анализ нужен для путешествия, тогда нужно платить. А дети в школах и работники организаций их получают бесплатно.

— Как, по вашему мнению, власти Великобритании выйдут из этого эпидем-кризиса?

— Джонсону сложно будет компенсировать связанные с ним скандалы даже при условии положительного прохождения этой волны вируса. Но выборов пока нет, и если обойдется без дезертирства, то свой срок он досидит.

— Нынешнее поведение властей Великобритании как-то отличается от поведения весной 2020 года?

— Все гораздо спокойнее из-за вакцины. Нет такого количества смертей. Если бы не было 90% вакцинированных, была бы ситуация наравне с итальянской.

Илья Мастюков

— специально для «Новой»

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