 

«Здравоохранение — национальная скрепа Англии»

24.12.2021, 3:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как вакцины в Великобритании справляются с омикроном, объясняет журналист Аркадий Островский.


Очередь из машин скорой помощи возле здания Королевского госпиталя в Лондоне, 20 декабря 2021 года. Фото: Hasan Esen / Anadolu Agency via Getty Images

Новый штамм коронавируса, омикрон, распространяется по планете с рекордной скоростью. Его обнаружили уже как минимум в 89 странах. Наиболее серьезный удар пришелся на Великобританию, где сейчас фиксируется самый высокий показатель числа заболевших в сутки — более 90 тысяч. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе для предотвращения перегрузки системы здравоохранения. Власти Великобритании разделились на сторонников ограничительных мер и их противников. Борис Джонсон отложил принятие решения об ограничениях до получения новых данных о числе тяжелых случаев, связанных с омикроном. При этом 80% жителей страны полностью привиты от COVID-19, что может снизить число тяжелых и смертельных случаев.

Журналист британского издания The Economist Аркадий Островский рассказал «Новой газете» о том, как Великобритания переживает очередную волну эпидемии.

Аркадий Островский

журналист британского издания The Economist

Что планируют делать власти страны сейчас? Будут ограничения, как в 2020 году?

— Я не думаю, что Борис Джонсон хочет введения ограничений. Правительство уже ввело рекомендательные меры. Никого ни в чем не ограничивают. Советуют воздержаться от ненужных социальных связей и работать из дома. Отменять рождественские празднования никто не собирается. Более того, Джонсон вчера объявил, что ограничений до Рождества вводиться не будет.

— Как этот вирусный кризис отразится на премьер-министре?

— Для Джонсона сейчас вводить ограничения — самый жуткий сценарий. Я думаю, у него даже нет такой политической возможности. Его просто снесут. Во-первых, он обещал, что это Рождество будет нормальным по сравнению с предыдущим. А во-вторых, у него нет морального права и политического капитала для таких решений из-за череды скандалов. В СМИ есть информация том, как Джонсон посещал вечеринки на Даунинг-стрит, когда действовали строгие ограничения. Это важная история про лицемерие и двойные стандарты, которые в Англии воспринимаются очень негативно. Когда кабинет [министров] нарушает собственные правила, это вызывает яростную реакцию в обществе.

— Что сейчас происходит с общественной жизнью в Великобритании?

— Рост [заболевших] такой стремительный, что экономика может не справиться с сокращением рабочей силы. Я думаю, что в ближайшее время могут начаться перебои в различных сферах общественной жизни.

Сегодня я купил билеты в оперу на 28 декабря, и ее отменили, потому что некому играть.

Это показывает, что заболело большое количество людей, которые должны самоизолироваться. И соответственно, они не могут выйти на работу — это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема. На данный момент мы не понимаем, как много будет тяжелых случаев, из-за лага [инкубационного периода] в две недели.

Пассажиры лондонского метро в час пик, 20 декабря 2021 года. Фото: Victoria Jones / PA Images via Getty Images

— В чем, на ваш взгляд, главная опасность сложившейся ситуации?

Главная проблема заключается в нагрузке на систему здравоохранения. Если врачи не справляются с наплывом пациентов, тогда возникает ужасная проблема выбора между тяжелым и самым тяжелым пациентом. Так было в Италии в прошлом году — это тяжелейшая социально-политическая проблема.

— Как Великобритания борется с новым штаммом?

— Английское правительство пошло путем немедленной добавочной вакцинации. На это есть ресурсы, инфраструктура и организационные возможности. Это позволяет делать эффективная централизованная система национального здравоохранения. У привитых риск развития серьезных заболеваний сильно снижается, хоть количество заболевших и продолжает расти. Люди активно прививаются каждый день.

— С чем вы связываете успешную кампанию по вакцинации?

С доверием. С доверием к правительству, с ощущением гражданской общности. Мы вместе через это прошли, и этот опыт объединяет. Национальная система здравоохранения в Англии имеет почти что религиозную форму. Здравоохранение — один из главных реформированных институтов после Второй мировой войны. В Англии это основа справедливости, легитимности и социального равенства. В российском понимании здравоохранение — национальная скрепа Англии. И когда COVID атаковал эту систему, люди стали охранять и беречь свою общенациональную ценность. Все соблюдали меры предосторожности, чтобы предотвратить сверхнагрузку на врачей. Поэтому здесь даже не думали об отказе от вакцинации. Как только появилась возможность, люди организованно стали прививаться.

Ощущается ли в обществе напряжение из-за сложившейся ситуации?

Нет. Смертность же низкая. Это вопрос не количества инфицированных, а тяжести заболевания. Вот у моих детей тест положительный, они сидят пять дней дома. Люди не тяжело болеют, пока что нет серьезной нагрузки на систему здравоохранения. Это все результат вакцинации (81% англичан привиты двумя компонентами, а 47% — тремя).

Конечно, если бы умирало по тысяче человек в день, то настроение было бы совершенно другое. А пока все как обычно — рестораны открыты…

Разве что народу стало поменьше.

Как вы сами относитесь к идее ужесточения ограничений?

— Нужно смотреть на то, какова тяжесть заболевания. Я не уверен, что ограничительные меры будут эффективны при такой скорости распространения вируса. Даже закрытие границ бессмысленно из-за скорости распространения.

Пустой ресторан в районе Сохо, Лондон. Фото: Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

— Как в Англии с тестами на COVID?

Тесты бесплатные. Их раздают в аптеках, учебных учреждениях, просто на улице. Если анализ нужен для путешествия, тогда нужно платить. А дети в школах и работники организаций их получают бесплатно.

— Как, по вашему мнению, власти Великобритании выйдут из этого эпидем-кризиса?

Джонсону сложно будет компенсировать связанные с ним скандалы даже при условии положительного прохождения этой волны вируса. Но выборов пока нет, и если обойдется без дезертирства, то свой срок он досидит.

— Нынешнее поведение властей Великобритании как-то отличается от поведения весной 2020 года?

— Все гораздо спокойнее из-за вакцины. Нет такого количества смертей. Если бы не было 90% вакцинированных, была бы ситуация наравне с итальянской.

Илья Мастюков
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / «Царь и бог» Лера Кудрявцева – Личное мнение

05.11 / В России создали биоклапан для сердца с неограниченным сроком годности

05.04 / Ориентация на российский бизнес спасла люксовые товары от коронавирусного кризиса

05.05 / На Урале сошел с рельсов поезд

29.01 / Ученые сообщили о психических состояниях, способствующих совершению насильственных преступлений

17.08 / Британские ученые разработали тест, выявляющий COVID-19 за 10 минут

26.01 / Скандалы: Между «Сбером» и Disney встал закон

23.12 / Джессика Альба рассказала, как поддерживает себя в форме во время карантина

15.07 / “Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

26.11 / Прием аспирина увеличивает риск сердечной недостаточности на 26%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика