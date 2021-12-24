 

Мнение: Китай превзошел США по средней продолжительности жизни

24.12.2021, 3:08, Разное
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Китай превзошел США по средней продолжительности жизни 77,3 года против 77.
Этому способствовала повышенная смертность в период пандемии, в результате чего за 2 года средняя продолжительность жизни в США упала на 1,8 лет (а у мужчин на 2,2 года). Для США это стало крупнейшим спадом со времен второй мировой войны.

В РФ на 2021-й год средняя продолжительность жизни составляет 70,1. До эпидемии коронавируса было 71,5. За 2 года спад составил 1,4 года средней продолжительности жизни.

Источник: Colonel Cassad



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