Мнение: Китай превзошел США по средней продолжительности жизни

Китай превзошел США по средней продолжительности жизни 77,3 года против 77.

Этому способствовала повышенная смертность в период пандемии, в результате чего за 2 года средняя продолжительность жизни в США упала на 1,8 лет (а у мужчин на 2,2 года). Для США это стало крупнейшим спадом со времен второй мировой войны.

В РФ на 2021-й год средняя продолжительность жизни составляет 70,1. До эпидемии коронавируса было 71,5. За 2 года спад составил 1,4 года средней продолжительности жизни.

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