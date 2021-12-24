 

Байден выразил сочувствие конгрессвумен из-за угона автомобиля

24.12.2021, 3:05, Новости дня
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Президент США Джо Байден позвонил конгрессвумен Мэри Скэнлон, у которой угнали машину и отобрали телефоны под дулом пистолета, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы с облегчением узнали, что она (Скэнлон) не пострадала, и президент позвонил ей и переговорил с ней сегодня. Это абсолютно неприемлемо, чтобы любой американец, будь то член конгресса или нет, становился жертвой подобного преступления», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

Ранее полиция штата Делавэр заявила, что задержала пятерых подозреваемых в ограблении и угоне. Автомобиль Скэнлон, синий Acura MDX, угнанный в Филадельфии, обнаружили в Ньюарке в Делавэре.

Напомним, вооруженные мужчины отобрали у конгрессвумен Мэри Скэнлон телефоны и угнали машину.



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