Байден выразил сочувствие конгрессвумен из-за угона автомобиля

Президент США Джо Байден позвонил конгрессвумен Мэри Скэнлон, у которой угнали машину и отобрали телефоны под дулом пистолета, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы с облегчением узнали, что она (Скэнлон) не пострадала, и президент позвонил ей и переговорил с ней сегодня. Это абсолютно неприемлемо, чтобы любой американец, будь то член конгресса или нет, становился жертвой подобного преступления», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

Ранее полиция штата Делавэр заявила, что задержала пятерых подозреваемых в ограблении и угоне. Автомобиль Скэнлон, синий Acura MDX, угнанный в Филадельфии, обнаружили в Ньюарке в Делавэре.

Напомним, вооруженные мужчины отобрали у конгрессвумен Мэри Скэнлон телефоны и угнали машину.