В ДТП с двумя микроавтобусами в Мурманской области пострадали восемь детей

Авария с участием двух микроавтобусов произошла в Мурманской области на трассе «Кола», десять человек пострадали, в том числе восемь детей.

«Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что авария произошла на автодороги Р-21 «Кола». Состояние пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в аварии с маршрутным такси в северо-западной части столицы пострадали 10 человек.