 

Отбор газа из ПХГ Европы сохранился на рекордном уровне

24.12.2021, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду отбор газа из подземных хранилищ Европы показал рекордный уровень для 22 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор газа в 775,5 млн кубометров является максимальным с начала нынешнего отопительного сезона в Европе. Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 57,5% (около 62 млрд кубометров), передает ТАСС.

Во вторник отбор газа стал рекордным для 21 декабря. Напомним, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тыс. кубометров. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Зеленский рассказал на встрече “Слуги народа”, что Аваков подал в отставку без претензий – СМИ

10.09 / “Вывезем живой либо по частям”. Колесникова рассказала, как ей угрожали силовики

26.11 / France 3 – свет в конце туннеля — французы выдохнули с облегчением после смягчения карантина

20.11 / Эксперт объяснил остановку строительства терминала для американского СПГ в Германии

11.07 / Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

11.10 / Голобуцкий: “Плечо” Поддерегина: кто крышует украинский Форекс

08.01 / “Все меня рассматривают”. Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

29.05 / В МВД разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

19.07 / Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон»

15.01 / За сутки в Украине из-за непогоды произошло более 1200 ДТП – Нацполиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика