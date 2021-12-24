Отбор газа из ПХГ Европы сохранился на рекордном уровне

В среду отбор газа из подземных хранилищ Европы показал рекордный уровень для 22 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор газа в 775,5 млн кубометров является максимальным с начала нынешнего отопительного сезона в Европе. Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 57,5% (около 62 млрд кубометров), передает ТАСС.

Во вторник отбор газа стал рекордным для 21 декабря. Напомним, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тыс. кубометров. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов.