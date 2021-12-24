“Шьют мне создание “русского мира”. Нардеп Шевченко заявил, что СБУ завела на него дело за госизмену

“Шьют мне создание “русского мира” в Украине… Это связано с моей дружбой с Беларусью”, – написал нардеп.

В СБУ информацию пока не комментировали.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/posts/4714115658666137

Контекст:

Несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Александру Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”, и призвал белорусов “простить грехи Лукашенко”.

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что “давно мечтал” познакомиться с Лукашенко, а “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”. Во фракции “Слуга народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции “Слуга народа” в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

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