В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ оказались 95 тыс. человек

После аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ 95 тыс. человек остаются в зоне ограниченного теплоснабжения, сообщил оперштаб по ликвидации последствий аварии.

На момент аварии указанная зона охватывала 1328 жилых домов (более 105 тыс. человек) и 93 социально-значимых объекта. Сейчас зона ограниченного теплоснабжения сократилась до 1120 домов и 83 социально-значимых объектов, передает РИА «Новости».

Власти Бурятии и МЧС после аварии на ТЭЦ-1 организовали «мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности». Для поддержания температуры в жилых домах Улан-Удэ выдано 140 тепловых пушек. В Улан-Удэ готовы к развертыванию 20 пунктов временного размещения на 6,6 тыс. человек.

Напомним, на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены. Ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу.