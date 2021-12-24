Додон предсказал протесты в Молдавии

Весной в Молдавии начнутся акции протеста, так как ситуация в стране после прихода к власти Майи Санду ухудшилась, сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Додон сказал, что Санду и ее Партия действия и солидарности «получили исторический шанс изменить жизнь людей к лучшему, но обещанные ими хорошие времена пока так и не настали». Он полагает, что «избежать массовых протестов предстоящей весной не удастся», приводит его слова ТАСС со ссылкой на «НТВ-Молдова».

«Я не призываю людей выходить: уверен, что они сами к этому придут. Я вообще считаю, что эти протесты должны быть беспартийными. Не партии должны выводить граждан, люди сами должны начать выходить. И это неизбежно, потому что напряжение в обществе растет», – сказал он.

Додон отметил, что «отношения Молдавии и РФ значительно ухудшились». Он выразил надежду, что «новый молдавский посол скоро отправится в Россию» и «после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению». Додон указал, что «сейчас экономических контактов почти нет». Он призвал Санду принять участие в предстоящем 28 декабря саммите СНГ в Санкт-Петербурге, чтобы «договориться о более низкой цене на газ».

Бывший президент заявил, что власти будут возбуждать против него уголовные дела с целью оказать давление на оппозицию, а также «запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем». Додон заверил, что «не намерен уклоняться от встреч с прокурорами».

Напомним, пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что ведомство вызвало Додона 27 декабря для дачи показаний и предъявления ему подозрений в участии в схеме по хищению государственных средств. Следствие считает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и рядом лиц из-за рубежа. По мнению прокуратуры, вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы ведомство оценивает в почти 12 млн долларов. В 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.