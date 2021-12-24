Минпросвещения указало на необходимость создания «белого интернета»

Создание «белого интернета» является одним из направлений обеспечения безопасности в школах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что из Сети «может много идти негатива, непроверенной информации», поэтому «дополнительные усилия прикладывают в первую очередь в направление «белого интернета», в котором «вся информация будет в соответствии с возрастом ребенка, не будет негативного контента», способного «повлечь какие-то обстоятельства», передает РИА «Новости».

Кроме того, Кравцов сообщил, что Минпросвещения создает цифровую психологическую службу для обеспечения безопасности в школах, она «позволит ребенку получить ответы на те вопросы, которые он не всегда может спросить у своих родителей, сверстников или учителей». По словам министра, ребенку может быть «неловко, и накапливается определенное состояние, которое может выразиться в разной степени». В связи с этим необходимо «создание цифровой психологической службы, когда ребенок сможет обратиться и получить квалифицированный ответ, но деперсонифицированно».

Минпросвещения также сообщило, что «всем школам, которые участвуют в программе капитального ремонта, заложены дополнительные средства на антитеррористическую безопасность».