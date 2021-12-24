 

«Пример для подражания»

24.12.2021, 2:28, Разное
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Алексей Навальный выразил соболезнования по поводу смерти благотворителя Дмитрия Зимина.

Алексей Навальный выразил соболезнования по поводу смерти благотворителя Дмитрия Зимина в своем твиттере.

«Нам будет его не хватать. Встречая Дмитрия Борисовича Зимина на каких-то мероприятиях, я постоянно думал: ну и человек.

Если б я не знал, что он реально есть, то подумал бы, что это выдуманный пример для подражания.

Каким надо быть предпринимателю и гражданину. И биографию такую же придумали — образцовую.

Занимался наукой в СССР, внес огромный вклад в развитие радиолокационных систем. Когда СССР развалился, использовал свои знания, чтобы создать первую компанию мобильной связи.

Доказал, что советский интеллигент может быть и крупнейшим предпринимателем: его «Вымпелком» — первая российская компания, разместившаяся на нью-йоркской бирже. Стал очень богатым, но деньги тратил на благотворительность и поддержку науки.

Попал в опалу, но внутренней свободе не изменил. Говорил, что хотел. Делал то, что считал правильным. Всегда верен себе, всегда полезен обществу.

Да вот даже половину хороших книг, что я прочитал за последние годы, издал фонд Зимина.

И вот образца для подражания не стало. Не встретишь и руку не пожмешь. Ну, будем помнить. И стараться хоть в чем-то подражать. Семье и близким — искренние соболезнования», — пояснил политик.

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Памяти Дмитрия Зимина

22 декабря на 89-м году жизни скончался основатель «Вымпелкома» и благотворитель Дмитрий Зимин.

Ранее Алексей Навальный рассказывал о том, что его транспортировку из РФ в Берлин после отравления оплатил сын Дмитрия Зимина из средств их семейного фонда. Перелет на медицинском самолете, на котором перевозили политика, стоил 79 тысяч евро.

В мае 2015 года фонд Зиминых «Династия» был признан «иностранным агентом» и прекратил свою деятельность. Министерство юстиции сочло, что организация занимается политической деятельностью и получает финансирование из-за рубежа. Зимин пригрозил прекратить финансирование фонда, если Минюст не пересмотрит свое решение. Однако вместо пересмотра ведомство оштрафовало «Династию» на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента». 8 июля фонд сообщил о своей ликвидации.

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Политическую деятельность «Династии» Министерство юстиции увидело в финансировании двух проектов фонда «Либеральная миссия» — публикации книги «Право и власть» и семинаров «Я думаю». Представители фонда Зимина настаивали, что книга посвящена политическим исследованиям, а семинары носили просветительский характер.

В 1992 году Дмитрий Зимин принимал участии в создании акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» и возглавил компанию, которая работала под брендом «Билайн». В 2019 году Зимин ушел с должности гендиректора компании и стал почетным президентом «Вымпелкома».

Источник: Новая газета



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