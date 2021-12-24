 

МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного “гумконвоя” в ОРДЛО

24.12.2021, 2:07, Новости дня
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“Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, в нарушение законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой”, – говорится в сообщении.

Грузовики проехали через не подконтрольный правительству участок границы Украины. Они пересекли российские пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган”.

“Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины”, – заявили в МИД.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку их не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

По данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Предыдущий “гумконвой” Россия отправляла в ОРДЛО 25 ноября.

В “гумконвое”, отправленном 23 декабря, по данным сепаратистского агентства ДАН, находилась российская вакцина от коронавируса “Спутник Лайт”. Этот препарат не зарегистрирован в Украине и не одобрен для применения Всемирной организацией здравоохранения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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