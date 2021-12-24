 

“Срамота”, “Классная телочка!” Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру

24.12.2021, 2:07, Новости дня
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“Захотелось теплых фото в своем Instagram, в холодном Киеве сейчас -10 ºС”, – подписала снимок 34-летняя телеведущая.

За полчаса пост Никитюк набрал почти 20 тыс. лайков.

“Ни фига себе!” – прокомментировал фото duszi_bacsi.

“Срамота”, – считает kostianikolaevich.

“Классная телочка!” – написал maister965.

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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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