 

Россия решила обсуждать с США гарантии безопасности отдельно от стратстабильности

24.12.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переговоры с США по стратегической стабильности и по предложениям о гарантиях безопасности планируется вести отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что по гарантиям безопасности «будет отдельное направление». «Стратегическая стабильность – это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Пресс-секретаря спросили, ожидается ли новая встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена по итогам переговоров. Как отметил Песков, «это будет зависеть от того», что «услышат» участники российской делегации от американской стороны.

В пятницу МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Голикова рассказала подробности введения мер по QR-кодам

14.06 / “Написанное на форме – не убрать”. Зеленский оценил игру сборной Украины в первом туре Евро 2020

27.07 / Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией

08.08 / В полиции рассказали, где в Украине чаще всего нарушали карантин

11.09 / Голикова осмотрела строящуюся онкологическую поликлинику в Мордовии

19.08 / Китай одобрил планы талибов по развитию Афганистана

28.08 / В Харьковской области разоблачили подпольное предприятие по производству тестов на COVID-19

27.04 / В миннауки Бразилии признали «Спутник V» безопасной вакциной

16.10 / Политика: Российская политика получит собственный генштаб

13.07 / Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика