Россия решила обсуждать с США гарантии безопасности отдельно от стратстабильности

Переговоры с США по стратегической стабильности и по предложениям о гарантиях безопасности планируется вести отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что по гарантиям безопасности «будет отдельное направление». «Стратегическая стабильность – это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Пресс-секретаря спросили, ожидается ли новая встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена по итогам переговоров. Как отметил Песков, «это будет зависеть от того», что «услышат» участники российской делегации от американской стороны.

В пятницу МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).