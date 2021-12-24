 

Украина выразила протест против российской гуманитарной помощи Донбассу

24.12.2021, 1:52, Новости дня
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России направлена нота протеста в связи с получением ДНР и ЛНР российской гуманитарной помощи, следует из сообщения МИД Украины.

Украинский МИД направил Москве «ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета» Украины. Киев заявил, что РФ должна «неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», передает ТАСС.

Напомним, колонна автомобилей МЧС РФ привезла в Луганск 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов. В ДНР 105-й гуманитарный конвой доставил 97 тонн груза. С 2014 года в Донбасс российские спасатели доставили более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи. В ноябре 2020 года Россия направила в Донбасс 100-й гуманитарный конвой.



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