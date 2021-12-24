Оскорбивший ветерана блогер задержан в Смоленской области

Задержан блогер, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной войны в соцсетях, сообщило СУ СК по Смоленской области.

Блогер оставил оскорбительные высказывания в комментариях к посту в соцсетях о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. СМИ утверждают, что задержан Алексей Червяков – администратор группы «Сафоновские ведомости», передает РИА «Новости».

Открыто уголовное дело «по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Проведен обыск по месту жительства блогера, изъята компьютерная техника.

На днях гособвинение затребовало для справившего нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной блогера и студента РГГУ Матвея Юферова реальный срок заключения.