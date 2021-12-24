Прокуратура требует пожизненного

В Гааге на процессе по MH17 представлено обвинительное заключение и названы требуемые сроки для обвиняемых.



Команда обвинителей и судьи на процессе по делу о сбитом над Украиной гражданском «боинге» MH17. Фото: EPA

Прокуратура потребовала пожизненного заключения для всех четырех обвиняемых по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года. Обвинение запросило ордер на арест фигурантов как меру пресечения. РФ не выдает своих граждан, но они могут быть арестованы во всем остальном мире в любое время.

С 20 по 22 декабря в Окружном суде Гааги прокуратура Нидерландов после 20 месяцев процесса представляла обвинительное заключение с правовой оценкой доказательств. В течение трех дней, сменяя друг друга, прокуроры зачитывали документ, который включает как уже известные утверждения и факты, так и впервые публично оглашаемые детали.

Прокурор Тейс Бергер много внимание уделил судьбе погибших, глубине ущерба и страданий, причиненных их близким. Большинство из них — голландцы, но в самолете были граждане многих стран большого мира, от Канады через Европу и Юго-Восточную Азию до Новой Зеландии. Современные люди разных этносов и цвета кожи, для которых жизненное пространство — вся Земля. Они направлялись в обычное по нынешним временам межконтинентальное путешествие — в отпуск, домой, по делам, в гости к друзьям или родственникам. Многие из них имели весьма приблизительное представление об Украине и РФ и тем более о существе конфликта в Донбассе. Предмет данного процесса — преступление против каждого индивидуального человека, а не государства. В галерее для родственников во время оглашения деталей обвинительного заключения — всплески эмоций.

Напомним, что по делу проходят четыре фигуранта —

россияне Игорь Гиркин (Стрелков),

Сергей Дубинский,

Олег Пулатов

и

украинец Леонид Харченко.

Никто из них не ответил на повестку в суд, и только Пулатова представляет международная адвокатская бригада.

«Речь идет о том, чтобы раскрыть правду, — сказал Бергер. — Мир, который не расследует правду об убийстве сотен невинных людей, объявляет своих жителей бесправными и не защищенными законом».

Обвиняемые россияне и украинец. Фото: РИА Новости

Прокуратура повторила ранее сделанный вывод: самолет был сбит ракетой российского производства, выпущенной из ЗРК «Бук», привезенного из 53-й бригады российской ПВО под Курском. Расследовано несколько сценариев.

Самым правдоподобным, по мнению следователей, оказался сценарий, согласно которому пассажирский лайнер, на борту которого было 298 человек, сбит ракетой, пущенной со стороны населенного пункта Первомайское, контролируемого в то время донецкими «ополченцами».

Это противоречит выводам российского оборонного концерна «Алмаз-Антей», который предоставил следствию свои данные, основанные на натурных экспериментах, моделирующих ситуацию. По данным российских оборонщиков, самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны Зарощенского, бывшего под контролем украинских военных, на вооружении которых есть системы «Бук», доставшиеся им после распада СССР.

Но продемонстрированные суду спутниковые снимки сельскохозяйственного поля около Первомайского показывают, что роковой пуск произведен оттуда. Они сделаны накануне и вскоре после трагедии.

На втором виден черный след пуска, пожара и гусеничный след, совпадающий с шириной колеи «Бука», но никакой из сельскохозяйственных машин. Разве что самого «Бука» там уже не было.

Бергер напомнил момент 17 июля 2014 года, когда украинская авиадиспетчерская служба потеряла связь с рейсом MH17. В этот момент боеголовка ракеты «Бук» взорвалась слева от кабины, осколки пробили левую часть кабины, а остальное разрушение довершил сопутствующий взрыв. По мнению голландских и бельгийских экспертов, так могло произойти только при пуске со стороны Первомайского.

Продемонстрированы осколки и поражающие элементы, извлеченные из тел членов экипажа и бортовых документов, и их заводские образцы.

В теле командира корабля найден стальной поражающий элемент «бабочка», а в теле второго пилота — «кубик». Такая комбинация может быть только у ракеты 3N314M. То есть, от «того самого» «Бука».

Воссозданный из обломков, найденных на месте крушения сбитого над Украиной самолета рейса MH17, корпус «боинга» в ангаре на авиабазе Нидерландов, вещдок накануне суда. Фото: EPA

Всего собрано 370 фрагментов и поражающих элементов, из которых 195 были изучены Центром криминалистической экспертизы Нидерландов. Не найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие, сказала прокурор Манон Риддербекс.

Она показала снимок с устремленным в небо следом дыма и заявила, что два свидетеля «видели сам запуск» ракеты. Она не назвала имен, обозначив их как свидетелей X48 и M58. Причем свидетель M58 находился в непосредственной близости от места запуска. Накануне он участвовал в установке палаток донецкого ополчения и копал траншеи, а 17 июля видел сам запуск. Пока все свидетели фигурируют под номерами, их имена не раскрываются, но известны следствию.

Обвинение утверждает, что у него гораздо больше свидетелей пуска ракеты и транспортировки «Бука», чем думали обвиняемые.

В процессе оценки обвинение делает различие между объективными и субъективными источниками, придает первостепенное значение предметным доказательствам, таким как обломки, телекоммуникационные данные, фото, видео и спутниковые изображения, чем заявлениям свидетелей: «Человеческая память не идеальна и может подвергаться влиянию», — размышляет прокурор Бергер.

Идеальных улик не бывает. Любой документ можно подделать, аудиозапись перехваченного телефонного разговора — подредактировать, фотоснимок — отфотошопить, видео — креативно создать с помощью компьютерной графики. Особенно достается от критиков телефонным перехватам, предоставленным «вражеской стороной», фото и видео из «непроверенных источников интернета». Правосудию, видимо, предстоит привыкнуть к реалиям компьютерного века, когда в работу включается закон больших чисел. Анализ множества открытых данных нынче эффективнее Шерлока Холмса вместе с Мата Хари.

Фигуранты утверждают, что следователи неверно поняли перехваченный разговор из-за множества вводящих в заблуждение условных «ников». В российских официальных и официозных источниках кочуют 14 «проблемных» перехватов Пулатова. Чтобы определить, что «коробочка» и «игрушка» могут обозначать один и тот же «Бук», следователям пришлось послушать сотни не имеющих отношения к делу переговоров донецких и луганских командиров разных уровней. Сочувствую. Готовя текст о транспортировке «Бука» для прошлой публикации в «Новой» (№ 74 от 9 июля 2021 г.), я прослушал десятки.

Столько отборного мата я в своей долгой жизни еще не слышал.

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Можно понять Минобороны РФ, которое в 2018 году критиковало гаагское следствие за то, что делает выводы на основании фото из соцсетей, «подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования». Например, о передвижении российского «Бука» по Украине. Мол, анимация на основе одиночной фотографии. Или скриншот поста с форума для матерей, где гражданка пишет, что сына из дивизиона 53-й курской бригады отправляли в Ростов, и с фото, где ясно виден лейбл этой бригады. Но что поделать, господа, жизнь изменилась, и соцсети стали источником.

Можно отфотошопить десяток и даже сотню избранных фотографий и видео, но не более полутысячи, снятых независимо друг от друга разными людьми в разных местах Украины и России, которые проанализировало, систематизировало, сравнило следствие в Гааге.

Учитывая текущую погоду, время дня, положение солнца и окружающие предметы. Если защита найдет достаточно несоответствий и подтасовок, то только флаг ей в руки. Пока не нашла, чтобы опровергнуть прокуроров.

А суд не нашел достаточных оснований, чтобы «не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию», сказал судья Хендрик Стейнхейс. Но есть еще время.

В Нидерландах — прецедентное право, и случай такой страшной авиакатастрофы оказался первым в голландском судопроизводстве. Поэтому при определении наказания обвинение в лице прокурора Риддербекс вспоминало, например,

умышленный поджог дома в Хертогенбосе, где погибли спавшие люди,

действия сторон в конфликтах на этнической почве, в том числе в Югославии и Руанде,

наконец, террористический взрыв лайнера Boeing 747 над шотландским Локерби.

А также случаи, когда пассажирские самолеты по ошибке были сбиты регулярными вооруженными силами государств:

США — иранский «Боинг» в 1988 г.,

Украиной — российский Ту-154 в 2001 г.,

Ираном — украинский «Боинг» в 2020 г.

В юридическом смысле четверо обвиняемых — это гражданские лица, и то, что они применяли оружие, это отягчающее обстоятельство. И совершенно не важно, какой самолет они сбили — военный или гражданский, напомнили голландские прокуроры.

И еще об отягчающих и смягчающих обстоятельствах. В Нидерландах и многих других странах главная вина ложится на водителя, который скрылся с места аварии и отрицал свою причастность. Даже когда пустяковая царапина. Тот же принцип, очевидно, применим к обвиняемым на этом процессе. Они тайком привезли на территорию Украины мощное оружие, знали, что сбили пассажирский лайнер, но отрицали это, сочиняли одну за другой противоречивые ложные версии, так же тайком вывезли «Бук» обратно в Россию и до сих пор отрицают свою и даже вообще донецких ополченцев роль в этих событиях.

Для обвинения смягчающее обстоятельство — это осознание вины, сострадание жертвам и их близким. То, что обвиняемые игнорируют этот суд, даже презирают его, свидетельствует об обратном. Прокурор Риддербекс выделила обвиняемого Олега Пулатова, военного пенсионера, которого, в отличие от остальных, представляет на суде солидная адвокатская бригада. Он давал показания адвокату в Москве, поначалу публично выразил сожаление в связи с гибелью 298 людей, сострадание их близким. Отрицая свою роль, он говорил, что защитники Донбасса не могут отвечать «за кого-то, кто сбил самолет» (?). Но потом, по мнению прокуроров, изменил позицию, отказался выступить перед судом и отвечать на вопросы по существу. Тем самым в глазах следователей и суда он приравнял себя к остальным троим.

Следующее слово за защитой. Пока она есть только у Пулатова. Другие просто не проявляли интереса. Начало слушаний запланировано на 7 марта 2022 года. В предварительном порядке судом отведено на это 12 дней. Голландские адвокаты Пулатова — Баудевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхате — намерены поднять вопрос о том, что представленные прокуратурой доказательства недостоверны или неполны и что другая важная информация не раскрыта или была незаконно скрыта. Они планируют объяснить, насколько неправильным было расследование, и попросят суд оправдать их клиента (но не других обвиняемых). Поле для работы большое. Слабые места в обвинительном заключении есть, так же как и пробелы в расследовании.

В мае и июле обвинение и защита получат возможность дополнительных выступлений. Потом судьи удалятся для вынесения приговора, сказал председатель суда Стейнхейс.

Для оглашения приговора зарезервированы три возможные даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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