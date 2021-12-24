 

Байден ввел новые санкции против Китая в связи с преследованиями уйгуров

24.12.2021, 1:22, Новости дня
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В выпущенном Белым домом релизе отмечено, что закон H.R. 6256 запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и вводит санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за принудительный труд в регионе.

Контекст:

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

5 декабря 2020 года США ввели  визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

15 ноября 2021 года состоялась виртуальная встреча Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. “Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом”, – говорится в отчете Белого дома.

В ноябре-декабре США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 в Китае в связи с репрессиями в отношении уйгуров.  В МИД Китая бойкот со стороны США назвали “вопиющей политической провокацией”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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