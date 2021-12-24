 

Украина представила новую систему боевых наград с символами УПА

24.12.2021, 1:08, Новости дня
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Новая украинская система боевых наград является «синтезом воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, западного опыта», сообщила генштаб вооруженных сил Украины.

Этот «синтез», как сообщил генштаб, наполнили «современным содержанием» для «чествования военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии», передает ТАСС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что выступает за «развитие национальной милитарной идентичности». Он подчеркнул необходимость «коренным образом менять» украинское «войско», которое должно «полностью отличаться от противника» и «отвечать историческим традициям и современным европейским подходам».

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.



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