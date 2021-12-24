 

США призвали Россию прекратить «агрессивную риторику»

24.12.2021, 1:08, Новости дня
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России следует отвести свои силы, сосредоточенные у границ с Украиной, сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

США также призвали Москву «выполнить обязательства в рамках Минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения» в Донбассе. Кроме того, Прайс заявил, что РФ должна «прекратить свою агрессивную и создающую угрозы риторику», передает ТАСС.

Вашингтон приветствовал «объявление ОБСЕ относительно «полной решимости» правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием». США считают, что конфликт в Донбассе «может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня».

Напомним, как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким.



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