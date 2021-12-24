Мнение: Путин наговорился?

Путин провел очередную, уже 17-ю ежегодную пресс-конференцию, давно ставшую главным политическим шоу страны.

Признаюсь, не смотрел и не слушал… Потому что не сомневаюсь, что ничего нового, ничего судьбоносного на этом шоу Путин сказать не мог. Потому что уже давно все сказано.

Похоже, что сегодня эта пресс-конференция куда больше нужна самому Путину. Хотя бы даже для того, чтобы наговориться, чтобы посмотреть на свежие лица, возможно, что он уже давно устал от лиц, которые давно его тесно обступили…

Или я не прав?

На снимке: участники политического шоу перед началом мероприятия , фотография отсюда

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