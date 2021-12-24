 

Семь стран присоединились к пятому пакету санкций ЕС против Беларуси

24.12.2021, 0:38, Новости дня
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К пятому санкционному пакету, который вступил в силу 2 декабря, присоединились Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

“Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его”, – заявил Боррель.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы “режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, а также призвали освободить политических заключенных в Беларуси.

Санкции были введены против 17 физических и 11 юридических лиц.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает “Немецкая волна”, оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало “жесткий асимметричный ответ” на санкции ЕС, заявив, что страну “демонизируют”.

14 декабря Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы ввести санкции против Беларуси.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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