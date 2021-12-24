 

Франция и Германия призвали соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

24.12.2021, 0:38, Новости дня
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“Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение дальнейших шагов в гуманитарной сфере, включая открытие пропускных пунктов и обмен задержанными, наряду с остальными выводами Парижского саммита 2019 года”, – заявили в МИД Франции и Германии.

ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе  договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня 22 декабря.

23 декабря, несмотря на договоренности, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины (ОПУ) сообщил, что ТКГ в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОПУ.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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