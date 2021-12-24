 

Пеле выписали из больницы

24.12.2021, 0:24, Новости дня
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Легенда футбола, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы, но продолжит лечение опухоли в толстой кишке, информирует больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Сообщается, что «пациент остается в стабильном состоянии и продолжит лечение», передает РИА «Новости».

Напомним, Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.



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