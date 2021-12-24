Подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева отправили под арест

Таганский районный суд Москвы арестовал Владислава Смирнова и Владислава Яковцева — двух подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Обоих суд отправил под арест на 30 суток по ходатайству дознавателя. Всем им вменяется в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК).

Соловьева избили в начале недели, когда он вступился за девушку. По ее словам, фигурист с ней и ее друзьями отмечали 30-летие российской Федерации керлинга в караоке. На выходе она в компании попросила у группы молодых людей зажигалку, после чего началась словесная перепалка.

32-летний фигурист Дмитрий Соловьев — золотой призер Олимпиады 2014, серебряный призер Олимпиады 2018, трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, многократный чемпион России.

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