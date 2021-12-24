 

Компания ASUS пополнила свой ассортимент двумя мощными ноутбуками

24.12.2021, 0:02, Новости дня
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Компания ASUS объявила о выходе на рынок двух ноутбуков ZenBook и Vivobook Pro, которые сам разработчик назвал невероятно тонкими и очень мощными.

По словам представителей компании, новые компьютеры наверняка подойдут молодым специалистам для творческой работы. Экраны на органических светодиодах позволяют отображать картинку в самом высоком качестве. А это значит, что можно работать с графикой и видео.

Также интересной является начинка ноутбуков. Vivobook Pro, например, оснащен процессором Intel Core-H одиннадцатого поколения. Объем оперативной памяти в нем составляет 8 Гб. На выбор предлагаются накопители на 256 и 512 Гб. Отличные показатели и у ZenBook. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте продавца.



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