 

Путин проведёт свою ежегодную пресс-конференцию на фоне высокой напряжённости с Западом из-за Украины

23.12.2021, 9:30, Новости дня
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Предстоящая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт на фоне высокой напряжённости с Западом из-за наращивания военного присутствия Москвы вдоль границы с Украиной, передаёт CNN. Между тем российская сторона уже сказала о своём намерении провести в следующем месяце переговоры с США и НАТО для того, чтобы добиться от них гарантий безопасности.

Президент РФ Владимир Путин уже через несколько часов намерен провести свою ежегодную пресс-конференцию, которая будет продолжаться несколько часов. Она состоится на фоне высокой напряжённости с Западом из-за наращивания военного присутствия Москвы вдоль границы с Украиной.

По данным государственных СМИ, РФ хочет провести в следующем месяце переговоры с НАТО и США, всё ещё добиваясь от обоих гарантий безопасности. В преддверии этой встречи она даже опубликовала черновой вариант соглашения, однако многие из её требований расцениваются как не подлежащие обсуждению. Из Москвы пишет Меллиса Белл.

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Переговоры, которые могут пройти уже в следующем месяце, — это задумка и надежда для всех сторон после многих недель растущего недоверия из-за усиления напряжённости, жёсткой риторики и, разумеется, увеличивающейся численности российских военных на границе с Украиной.

Переговоры между США и Россией пройдут в месте, с которым нужно ещё будет определиться. Однако факт возможности этих переговоров признан как Вашингтоном, так и Россией.

В основе этих переговоров, разумеется, будут требования, которые Москва выдвинула в последние несколько дней. Многие из них уже были сходу отвергнуты ведущим дипломатом США в Европе Карен Донфрид. Она объяснила, что многие из требований были неприемлемыми.
 
Среди них идея о том, что НАТО пообещает не расширяться на восток, а также отведёт свои вооружения и живую силу на границы альянса, которые существовали до 1997 года. Это означает вывод техники и военнослужащих из Польши и прибалтийских стран. Очевидно, что НАТО это также не устраивает.
 
Тем не менее тот факт, что переговоры планируются, тот факт, что об их вероятности говорят в Вашингтоне и в Москве, — это определённый прорыв после многих недель напряжённости вокруг ситуации на Украине. Остаётся надеяться, что в регионе, особенно на линии фронта на востоке Украины, где тлеет конфликт, не произойдёт ничего, что сорвёт возможность (переговоров. — ИноТВ) и что какое-то мирное решение удастся найти после долгих недель растущего недоверия.
 
Мелисса Белл. CNN. Москва.

Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.



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