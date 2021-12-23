 

Мнение: Фигурист и хулиганы

23.12.2021, 23:58, Разное
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Жили-были хулиганы. Совсем мелкие. Подозреваю, что хулиганили помаленьку, самоутверждались. Могли бы получить повестки, уйти в армию, отслужить, вернуться… Но не фартануло юным хулиганам, отхулиганили чересчур известного человека – Олимпийского чемпиона  2014 года, серебряного призера Олимпиады 2018.

И сегодня Таганский районный суд Москвы отправил Владислава Смирнова и Владислава Яковцева в тюремную камеру. Пока на 30 суток.

Смирнов и Яковцев подозреваются в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева. Им вменяется в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК). И грозит им до 5 лет колонии.

А если бы пострадавшим оказался не знаменитый фигурист, об этой грустной истории, скорей всего,  мало кто узнал бы, потому что типа мелочевка, таких историй по городам и весям России, думаю, каждый день происходит десятки. И получают драчуны, как правило, административный арест…

Может, повезло обществу, что пострадавшим оказался  чемпион-фигурист? Значит, эти конретные хулиганы в ближайщее время ни на кого не нападут, никого не изобьют. А возможно, что и другим будет неповадно. Может, задумаются другие хулиганы по всей России, стоит ли на кого бы то ни было нападать, вдруг,  жертва окажется известным человеком и тогда административкой не отделаешься?

На снимках: Владислав Смирнов и Владислав Яковцев в Таганском районном суде Москвы, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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