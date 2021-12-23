 

Украина продлила эмбарго на товары из РФ, с начала года погибло 65 украинских военных. Главное за день

23.12.2021, 23:52, Новости дня
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Украина продлила эмбарго на ввоз российских товаров

Кабинет Министров Украины 23 декабря продлил до 1 января 2023 года запрет на ввоз в Украину ряда товаров с территории Российской Федерации. Среди запрещенных к ввозу российских товаров более 150 наименований: локомотивы, вагоны, минеральные удобрения, одежда, лекарства, алкоголь, табачные изделия, детское питание, рыба, мясо, молочные продукты.

В 2021 году на Донбассе погибли 65 украинских военных

В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих. 263 украинских военных в этом году получили ранения.

Путин заявил о подготовке Украиной “военной операции”, в МИД Украины опровергли

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина якобы “не хочет выполнять” их.

“Создается впечатление, что готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции”, ­– сказал президент РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что заявление Путина не соответствует действительности.

Украинский фильм не попал в шорт-лист “Оскара”

22 декабря был опубликован шорт-лист номинантов кинопремии “Оскар” в 10 номинациях. В список на “Лучший иностранный фильм” не попала лента украинского режиссера Наталки Ворожбит “Плохие дороги”.

Премию будут вручать 27 марта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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