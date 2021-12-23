 

Мнение: О мобилизации женщин

23.12.2021, 23:44, Разное
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Вот этого я что-то уже совсем не понимаю…

Зачем?

Зачем страна с многомиллионным населением, одна из крупнейших в Европе, … вот так поступает со своими женщинами, в первую очередь молодыми и здоровыми? Причём именно сейчас!

Вот, правда, сложно понять эту логику

Из новостей. #Украина сделала первый шаг к массовой мобилизации своих женщин в действующую армию. Пока речь идёт «всего лишь» о постановке на воинский учёт. Но дальнейшее в целом плюс-минус понятно. Тем более, что, как говорят в ВСУ, процедура для женщин ничем не отличается от алгоритма постановки на воинский учёт мужчин.

Об этом на брифинге рассказали начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко. По их словам, каждая женщина-гражданка Украины в течение 2022 года должна явиться в военкомат по месту регистрации и написать заявление о том, что хочет стать на военный учёт.

Да, в этом вопросе существуют возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья – закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет. Да, на учёт будут ставить не всех, а только обладательниц определённой специальности или работниц определённых профессий. Однако же в список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие. Всего 35 категорий.

Зачем украинской армии, например, детские тренеры или продюсеры, режиссёры, сценаристы – Бог весть.

Нет, пока, по словам, украинских военных, и речи не идёт о том, что женщин после постановки на учёт в центрах комплектации возьмут служить в армию. Речь идет лишь о выполнении норм закона в отношении военнообязанных как мужчин, так и женщин. С другой стороны, как женщины, так и мужчины, которые не станут на учёт в военкоматах могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 850 до 1500 гривень.

И в общем, тут напрашивается уже что-то вроде
«До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад»…

Но всё же – зачем?

Типа – чтобы как в Израиле?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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