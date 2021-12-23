Трендовые стрижки для женщин за 45 с омолаживающим эффектом: как выбрать свою и получить от нее максимальную отдачу

Стрижка может стать отличным союзником для омоложения вашего образа и способна помочь визуально сбросить несколько лет. Есть много стрижек для 45-летних женщин, но, если мы выберем подходящую для себя, мы будем выглядеть намного более прекрасно и молодо. Мы собрали самые трендовые варианты причесок.

Прямое каре с волнами

Прямая стрижка боб с волнами – одна из самых востребованных. Причины более чем очевидны: она стилизует, омолаживает и придает дополнительный объем, что, как правило, ценится большинством женщин, особенно если у них тонкие волосы или нет объема.

Длинная пикси с челкой

Свежая, динамичная и очень красивая прическа. В этой стрижке на затылке ровный срез, а остальная часть состоит из тонких слоев. Эта прическа придаст вам неформальный вид и зрительно омолодит на несколько лет.

Длинные волнистые локоны

Бесчисленное количество знаменитостей выбирают длинные волосы, так же как и обычные люди. Эта стрижка будет выглядеть особенно удачно, если вы поиграете с тремя разными оттенками волос: одним более темным, одним средним и одним более светлым.

Кудрявый боб

Удлиненное каре в сочетании с кудрявыми волосами придаст больше объема и движения волосам. Небрежный и взъерошенные локоны выглядят изящно и делают вас визуально моложе на несколько лет.

Длинный боб

Длинный боб во всех его вариантах – одна из самых популярных стрижек среди женщин среднего возраста. В данном случае он асимметричный, короткий на затылке и более длинный спереди и при этом без слоев. Эта стрижка позволяет создавать эффектные и стойкие волны.

Ассиметричный микробоб

Это одна из тех стрижек, которая обновляется год за годом, привлекая, таким образом, самых требовательных женщин разного возраста. Прическа выглядит очень выразительно и современно.

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Длинные вьющиеся волосы

Эта стрижка предназначена для тех, кто любит длинные волосы. Локоны спереди при этом немного короче. Кудри лежат абсолютно непринужденно, свободно и непокорно.

Острое каре

Каре – самая модная стрижка этого сезона. Слегка закругленный контур – это идеальный новый стиль для женщин от 45 лет. Средняя длина омолаживает и “забирает” годы, а также придает нам очень свежий вид.

Длинные волосы

Раньше считалось, что такие длинные волосы нельзя носить женщинам в возрасте, однако это мнение давно устарело. Длина XXL популярна как среди знаменитостей, так и среди простых женщин.

Женщина может быть прекрасна в любом возрасте, главное – подобрать удачную прическу.