 

В компании Lenovo рассказали о разработке нового игрового планшета

23.12.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили менеджеры компании Lenovo, вскоре производитель представит новую модель игрового планшета. Устройство выйдет под названием Legion Y700.

Размер экрана в планшете составит 8,8 дюйма. Частота обновления картинки на нем будет достигать 120 Гц. Разработчики также опубликовали первые официальные изображения гаджета.

Об игровом статусе говорит качественное изображение с полным охватом цветового диапазона и разрешением картинки 2560 на 1600 пикселей. Частота опроса сенсорного слоя на дисплее составляет 240 Гц. По словам разработчиков, отклик на любое касание мгновенный. В компании пока не сообщили, когда планшет выйдет официально и попадет на полки. Также пока нет никакой информации о стоимости устройства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила запущенный из Идлиба дрон боевиков

22.02 / В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

25.11 / В Кемеровской области приостановили спасательную операцию из-за угрозы взрыва. Под землей остаются 46 шахтеров

23.08 / Тимошенко заразилась коронавирусом

16.07 / Помпео: неотчуждаемые права – фундамент, на котором построена Америка

13.06 / Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией

03.08 / Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

03.10 / В Германии открыли памятник Горбачеву

26.09 / Дуров объяснил блокировку бота “Умного голосования” в Telegram

17.08 / Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика