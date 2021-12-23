В компании Lenovo рассказали о разработке нового игрового планшета

Как сообщили менеджеры компании Lenovo, вскоре производитель представит новую модель игрового планшета. Устройство выйдет под названием Legion Y700.

Размер экрана в планшете составит 8,8 дюйма. Частота обновления картинки на нем будет достигать 120 Гц. Разработчики также опубликовали первые официальные изображения гаджета.

Об игровом статусе говорит качественное изображение с полным охватом цветового диапазона и разрешением картинки 2560 на 1600 пикселей. Частота опроса сенсорного слоя на дисплее составляет 240 Гц. По словам разработчиков, отклик на любое касание мгновенный. В компании пока не сообщили, когда планшет выйдет официально и попадет на полки. Также пока нет никакой информации о стоимости устройства.