 

Huawei представил умные очки со сменной оправой

23.12.2021, 23:18, Новости дня
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Китайская компания Huawei провела презентацию новой модели умных очков. Устройство получило сменную оправу. Но главное его достоинство, по словам разработчиков, состоит в том, что гаджет работает на операционной системе HarmonyOS.

Кстати, это первые в мире смарт-очки с HarmonyOS, уточняют эксперты. Возможность менять оправу также очень важна.

На выбор предлагается три варианта дизайна, которые, можно менять в зависимости от того, какое у вас сегодня настроение. Оправы в стиле классики, ретро или «авиатора» входят в стандартный комплект. Можно заказать для себя еще и другие стили. Очки рассчитаны на 16 часов автономной работы. Функционал очень широкий. С ним можно ознакомиться на сайте производителя.



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