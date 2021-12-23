Huawei представил умные очки со сменной оправой

Китайская компания Huawei провела презентацию новой модели умных очков. Устройство получило сменную оправу. Но главное его достоинство, по словам разработчиков, состоит в том, что гаджет работает на операционной системе HarmonyOS.

Кстати, это первые в мире смарт-очки с HarmonyOS, уточняют эксперты. Возможность менять оправу также очень важна.

На выбор предлагается три варианта дизайна, которые, можно менять в зависимости от того, какое у вас сегодня настроение. Оправы в стиле классики, ретро или «авиатора» входят в стандартный комплект. Можно заказать для себя еще и другие стили. Очки рассчитаны на 16 часов автономной работы. Функционал очень широкий. С ним можно ознакомиться на сайте производителя.