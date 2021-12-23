“Ее что, из могилы откопали?” Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети

“Дорогой Дедушка Мороз, я в этом году была умницей и очень много работала. Можно мне в следующем году хотя бы по четыре часа сна?” – подписала снимок Асмус.

Ее пост набрал больше 15 тыс. лайков.

“Я отписываюсь, хрень какая-то”, – возмутился в комментариях andymalty.

“Полный тре-е-еш”, – считает finderqwer.

“Ее что, из могилы откопали?” – написала nataliiakashinskaia.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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