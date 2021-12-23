 

Клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков исчез с YouTube

23.12.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валиева) «Розовое вино 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube-канала исполнителя.

Как информирует Lenta.ru, на YouTube-канале Моргенштерна исчез клип «Розовое вино 2», в котором правоохранительные органы обнаружили пропаганду наркотических веществ.

Отмечается, что клип Family, в отношении которого также проводилась экспертиза, по-прежнему доступен для просмотра.

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family. 

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Меркель и Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате

11.10 / Робот Федор в Twitter начал оскорблять космонавтов, его аккаунт удалили

10.09 / В США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

08.09 / Компания Arm анонсировала 64-битный процессор Cortex-R82

03.12 / Обозреватель Forbes – «Северный поток — 2» и отказ США от санкций сделают воздух в Европе чище

10.07 / ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

22.12 / Ученые из ЮАР пытаются восстановить музыку древнего мира

25.02 / В Саудовской Аравии сконструировали шарообразные солнечные батареи

04.09 / Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

05.05 / Для подержания здоровья нужно проходить ежедневно по 8 тыс. шагов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика