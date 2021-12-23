Обломки корабля «Прогресс М-УМ» упали в Тихий океан

Обломки приборно-агрегатного отсека грузового корабля «Прогресс М-УМ», который ранее отстыковался от МКС, упали в несудоходном районе Тихого океана, информирует Роскосмос.

«Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Корабль отстыковался от МКС в 2.03 мск. В 6.45 мск его двигатель включился на торможение, а в 7.22 мск приборно-агрегатный отсек вошел в атмосферу Земли, после чего разрушился. Несгораемые элементы конструкции упали в акватории Тихого океана, по предварительным данным, в 2460 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в 7 тыс. км от столицы Чили Сантьяго.

Напомним, 21 ноября «Союз-2.1б» с новым российским модулем для МКС установили на стартовый стол Байконура. 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с кораблем «Прогресс М-УМ» и модулем «Причал». Полет проходил по двухсуточной схеме. Новый модуль «Причал» позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел». Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль «Союз» должен причалить к новому узловому модулю 18 марта 2022 года.