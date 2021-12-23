 

Обломки корабля «Прогресс М-УМ» упали в Тихий океан

23.12.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обломки приборно-агрегатного отсека грузового корабля «Прогресс М-УМ», который ранее отстыковался от МКС, упали в несудоходном районе Тихого океана, информирует Роскосмос.

«Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Корабль отстыковался от МКС в 2.03 мск. В 6.45 мск его двигатель включился на торможение, а в 7.22 мск приборно-агрегатный отсек вошел в атмосферу Земли, после чего разрушился. Несгораемые элементы конструкции упали в акватории Тихого океана, по предварительным данным, в 2460 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в 7 тыс. км от столицы Чили Сантьяго.

Напомним, 21 ноября «Союз-2.1б» с новым российским модулем для МКС установили на стартовый стол Байконура. 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с кораблем «Прогресс М-УМ» и модулем «Причал». Полет проходил по двухсуточной схеме. Новый модуль «Причал» позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел». Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль «Союз» должен причалить к новому узловому модулю 18 марта 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%

28.01 / Непогода в Украине. Около 300 населенных пунктов остались без электроэнергии

30.06 / Экс-президент ЮАР получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

11.10 / Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

21.12 / “Слуга народа” на следующие парламентские выборы пойдет как минимум с половиной монобольшинства – Арахамия

10.10 / В Подмосковье в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

12.08 / «У меня не было политической позиции» – украинская спортсменка прокомментировала своё фото с россиянкой

25.02 / СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании – три года держали в плену, пытали и требовали $200 млн

24.09 / ФСБ задержала на границе сотрудничающего с Украиной гражданина Узбекистана

08.06 / Шесть министров и 65 судей. Сытник рассказал об итогах работы НАБУ по привлечению к уголовной ответственности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика